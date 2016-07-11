Харьковский метрополитен купит у Крюковского завода пять вагонов почти за 200 миллионов

Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" намерено закупить до конца текущего года пять единиц подвижного состава производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Кременчуг Полтавской обл.), являющегося единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых, за 198,96 млн грн.

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Согласно информации завода в системе электронных государственных закупок Prozorro, соответствующий договор с ценой предложения 198,96 млн грн (в том числе 33,16 млн грн НДС) был подписан 21 июня.

Согласно договору, 30 млн грн метрополитен выплатит Крюковскому вагонзаводу в течение 30 дней с даты подписания договора, а оставшуюся сумму будет выплачивать ежемесячно равными платежами по 15,36 млн грн до июня 2018 года. При этом сумма ежемесячного платежа может быть увеличена при наличии финансовой способности покупателя.

Срок поставки вагонов - декабрь 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2016 года Харьковский городской совет выделил дополнительно 30 млн грн на строительство городской станции метрополитена «Победа».

В горсовете отметили, что из бюджета города на завершение строительства станции метро «Победа» в 2016 году было выделено 230 млн грн. Завершить строительство 30-й станции харьковского метро планируется в августе 2016 года.

Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и длине линий в Украине. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время Харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-заводской, Салтовской и Алексеевской.

Крюковский вагоностроительный завод выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.