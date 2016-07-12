Убытки авиакомпаний России растут: только за первый квартал превысили $373 миллиона

Финансовое положение авиакомпаний РФ продолжает ухудшаться: операционные убытки крупнейших из них по итогам первого квартала 2016 года составили 24 млрд руб. (почти 374 мллиона долларов) против 16 млрд руб. за аналогичный период 2015 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун.

"Показатели выглядят удручающе и демонстрируют негативные тенденции, ярко проявившиеся в 2015 году",— отметил он. Убытки на внутренних линиях составили 25,6 млрд руб. (19 млрд руб. в первом квартале 2015 года), а прибыль на международных составила лишь 1,5 млрд руб.

Читайте такжеПриток валюты в Россию впервые за два года упал до нуляЗа весь 2015 год операционные убытки 112 авиакомпаний от перевозок пассажиров составили 8,5 млрд руб. Основной убыток также был на внутренних линиях — 44,9 млрд руб. против 35,9 млрд руб. в 2014 году (рост на 25%), прибыль на зарубежных маршрутах их не смогла компенсировать. За год пассажиропоток в РФ, по данным Росавиации, снизился на 1,2%, до 92 млн человек. В АЭВТ подчеркнули, что оперативные данные за первое полугодие (спад перевозок на 8,4%, или на 3,5 млн пассажиров) говорят о том, что "кризис только набирает обороты". В июне пассажиропоток упал на 14,4%, до 1,3 млн пассажиров.

Параллельно у авиакомпаний продолжают расти расходы: в первом квартале они увеличились на 15%, до 225 млрд руб. Основной статьей по-прежнему остаются затраты на лизинг самолетов, выросшие на 56%, до 61 млрд руб., затраты на техобслуживание и ремонт поднялись на 27%, до 21 млрд руб. Кроме того, в АЭВТ отметили рост на 20,6%, до 35 млрд руб., затрат на аэропортовое обслуживание.

Глава АЭВТ не считает, что перевозчики смогут улучшить положение: "Очевидно, что за счет увеличения тарифов или открытия чартерных направлений, например в Турцию, вернуть спрос не получится". "С существующей покупательной способностью даже минимальное повышение цен лишь усугубит положение, необходимы более оперативная реакция профильных властей и продолжение поддержки отрасли,— говорит Владимир Тасун.— Возможно, следует создать госзаказ на авиаперевозки социально незащищенных слоев населения или максимально облегчить компаниям налоговое бремя".