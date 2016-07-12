Американская General Electric поставит в Украину свой локомотив для тестов

Американская многоотраслевая корпорация General Electric, производитель многих видов техники, включая локомотивы, в ближайшее время поставит в Украину свой локомотив для тестирования на отечественных железных дорогах, сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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"Мы завершаем подготовку соглашения о тестовом локомотиве. Думаю, если не на этой, то на следующей неделе подпишем. После этого локомотив будет доставлен в Украину и начнет полугодичное тестирование", - сказал Омелян.

Он также добавил, что готовится меморандум о сотрудничестве с General Electric по аналогии с подписанным 11 июля меморандумом с канадской компанией Bombardier, в рамках которого планируется создание в Украине совместного предприятия по производству локомотивов и другой техники.

Министр сообщил, что иностранные производители железнодорожной техники заинтересованы в поставке своей продукции на украинский рынок, однако для этого "Укрзализныця" должна разработать пятилетний план обновления и модернизации отечественного подвижного состава.

По словам Омеляна, соответствующий документ пока разрабатывается.

Как сообщал УНИАН, планы привлечь канадскую Bombardier к производству локомотивов в Украине были озвучены еще в мае текущего года. Как отмечал тогда министр инфраструктуры Владимир Омелян, Bombardier и американская многоотраслевая корпорация General Electric планировали привезти в нашу страну свои локомотивы для тестирования на срок 3-6 месяцев.

Компания Bombardier является крупнейшим в мире производителем железнодорожной техники и одним из крупнейших в мире производителем гражданских самолётов.

General Electric - американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики.