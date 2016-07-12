Крюковский завод поставит "Укрзализныце" 21 пассажирский вагон

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) до конца этого года поставит компании "Укрзализныця" 21 пассажирский вагон.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления предприятия Анатолий Шабала.

"8 июля заключен соответствующий договор на поставку вагонов. Это вагоны разных модификаций. До конца года мы их поставим", - сказал Шабала.

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Напомним, в июне Шабала обратился с письмом к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, в котором отметил, что в стране не выполняется утвержденный Кабинетом министров Украины план закупки пассажирских вагонов на 2016 год.

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци".

Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагон является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.