Mercedes обогнал BMW по числу проданных авто

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz по итогам Iполугодия 2016 года обогнал BMW по количеству проданных автомобилей, приблизившись к своей цели обойти конкурента по годовым продажам впервые за 11 лет, сообщает Росбалт.

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"Продажи Mercedes за первые 6 месяцев 2016 года выросли на 12%, составив чуть более 1 миллиона автомобилей. Продажи BMW за тот же период увеличились на 5,8% до 986 тысяч машин. Таким образом, разница между конкурентами составила 20 тысяч автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что BMW отобрал у Mercedes-Benz лидерство в сегменте люксовых автомобилей еще в 2005 году. Руководство Mercedes-Benz поставило перед компанией цель - обогнать BMW и снова стать лидером по продажам автомобилей премиум-класса к 2020 году.

Ранее о намерении стать лидером премиум-сегмента также заявляла Audi. Продажи автопроизводителя в I полугодии возросли на 5,6% до 953 тысяч автомобилей.