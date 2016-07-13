Airbus сократит поставки лайнеров А380

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании, передает РБК.

Такое решение связано с текущим объемом выпуска самолетов. Airbus, который, как замечает агентство, предсказывал поставки 1,2 тыс. лайнеров в ближайшие 20 лет, сейчас планирует поставить 126 самолетов в течение пяти лет.

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Bloomberg отмечает, что единственным заказчиком Airbus является арабская Emirates. Американские авиакомпании не приобрели ни один самолет, а японские, которые ранее поддерживали покупку больших лайнеров, купили всего несколько, говорится в сообщении.

Агентство пишет, что компании удалось выйти на безубыточный уровень в 2015 году — тогда было продано 27 самолетов А380. Однако уже в 2017 году Airbus хочет сократить выпуск самолета этого типа до 20. С 2018 года Airbus планирует выпускать один самолет в месяц.

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Bloomberg приводит слова президента компании консультативной компании по вопросам авиационной безопасности Tecop International Inc. Ханса Вебера, который считает, что такой шаг является «началом конца».

​В сообщении указано, что компания не будет прекращать выпуск лайнеров. Однако Bloomberg отмечает, что компании придется перевести рабочих на другие заводы.