Россия задержала 72 вагона из Украины в Казахстан и Киргизстан

Россия в рамках новых ограничений украинского транзита, введенных с 1 июля, задержала на границе 72 вагона, следовавших из Украины в Казахстан и Киргизстан, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

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“По состоянию на 9.00 13 июля 2016 года на границе Украины с Российской Федерацией задержаны 72 железнодорожных вагона, следовавших в Казахстан и Киргизию. 13 из этих вагонов были отправлены по измененному маршруту, остальные 59 остаются на российско-украинской границе”, - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что украинские вагоны, направляющиеся в Казахстан и Киргизстан, не пропускают и на белорусско-российской границе, где по неофициальной информации задержано около 55 вагонов.

Кроме того, по данным Минэкономразвития, существуют проблемы при пересечении украинскими грузовыми автомобилями белорусско-российской границы.

"По состоянию на 9.00 13 июля, по оперативной информации, полученной от украинских перевозчиков, на пункте пропуска Редьки - Красное находится около 50 украинских транспортных средств. За последние сутки 5 украинских транспортных средств получили отказ в оформлении для пересечения границы”, - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8 июля на российско-украинской границе, из-за введения Россией дополнительных транзитных ограничений, были задержаны 30 железнодорожных вагонов, следовавших из Украины в Казахстан и Киргизстан через Россию.

1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. В частности, они предусматривают продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

Как подчеркнула торговый представитель Украины Наталья Микольская, эти новые торговые ограничения России означают полную остановку украинского транзита в Казахстан и Киргизстан, и в связи с этим Украина также поднимет вопрос торговых ограничений на заседании генерального совета ВТО в конце июля.

Правительство Украины 4 июля заявило о намерении немедленно ввести зеркальные меры в ответ на действия РФ.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. Так, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 млрд долл.