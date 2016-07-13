Кабмин одобрил ремонт мостов в трех областях на 115 миллионов

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил проекты ремонтов 12 мостов в Донецкой, Николаевской и Ивано-Франковской на общую сумму 115 миллионов гривень.

“Я предлагаю добавить проекты достройки мостов (в перечень региональных проектов развития - УНИАН), которые предоставлены Донецкой городской гражданской администрацией, а также Николаевской ОГА (областной государственной администрацией - УНИАН) и Ивано-Франковской ОГА”, - сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, представляя соответствующее постановление.

По словам Зубко, постановление предусматривает реализацию 8 проектов в Донецкой области на сумму 105 миллионов гривень, трех проектов в Николаевской области на сумму 9 миллионов гривень и одного проекта в Ивано-Франковской области на сумму 1 миллион гривень.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в начале июня подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, позволяющий выделить более 3 млрд грн для финансирования программ восстановления Донецкой и Луганской областей.

Принятый документ позволит профинансировать ремонт 21 опорной школы, восстановить 23 амбулатории и 29 детских садов. Значительное внимание будет уделено объектам водоснабжения и водоотвода, восстановлению мостов и дорог - только в Луганской области планируется отремонтировать порядка 60 км дорожного покрытия, а также восстановлению Луганского областного музыкально-драматического театра.

в госбюджете на 2016 год финансирование дорожного хозяйства увеличено в два раза – до 6,6 млрд грн. Общий бюджет Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») на 2016 год составит 18,7 млрд грн против 23 млрд грн, предусмотренных на 2015 год. При этом 11,945 млрд грн будет выделено на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам.