Глава "Таможенного контроля" рассказала подробности слежки за ней (видео)

Об этом она сообщила во время пресс-конференции "Слежка за активистами "Таможенного контроля" и запугивания - давление "таможенной мафии"?".

"Почти неделю назад я заметила, что за мной ведется наружное наблюдение. В понедельник утром я впервые засекла машину, которая непрерывно следила за мной - это был Хундай Матрикс золотистого цвета государственный номер АА7587ЕТ. Вечером за мной следили уже 2 авто: тот самый Хундай Матрикс и Мерседес Вито. Преследователи открыто всюду вели меня – водитель Хундай Матрикс шел за мной до самого дома – его лицо мне удалось зафиксировать. Слежка не прекратилась ни на день, за это время преследователи поменяли около 5 машин", - рассказала Биленко.

Председатель организации сообщила, что подала заявление в правоохранительные органы.

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"В четверг, 7 июля, я подала заявление в Деснянский райотдел полиции. Я предоставила доказательства откровенной слежки, однако там фото принимать отказались, мотивируя это тем, что все эти материалы для регистрации заявления не нужны, и понадобятся уже непосредственно следователю. Интересно то, что преследователи без боязни даже припарковались перед входом в отделение и ждали, пока я выйду. На следующий день я узнала, что мое заявление в реестр так и не внесли, а преследование продолжалось и дальше. Убедившись в том, что полиция не горит особым энтузиазмом что-то делать, в пятницу, 8 июля, я решила написать заявление в прокуратуру, потому что такие действия ставят под угрозу безопасность меня и моей семьи", - добавила она.

Биленко считает, что за ней следят из-за общественной деятельности, ведь предложения для реформирования таможенного законодательства, которые предлагает общественная организация, препятствуют многим заинтересованным людям.