В Украине с 15 июля подешевеют полисы "Зеленая карта"

Стоимость страховых полисов "Зеленая карта", которые являются обязательными для выезжающих из Украины за рубеж на автотранспорте, с 15 июля снизится в среднем на 3,8%, сообщила пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

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Согласно сообщению, страховой полис на 15 дней для выезда из Украины на легковом автомобиле в страны Европы подешевеет на 26 гривень – до 672 гривень, полис для выезда в Россию, Беларусь и Молдову – на 18 гривень, до 490 гривень. Стоимость годового полиса в Европу снизится на 223 гривень – до 5884 гривень, в Россию, Беларусь и Молдову – на 89 гривень, до 2352 гривень.

Как сообщал УНИАН, процедура перерасчета (корректировки) страховых платежей происходит в связи с колебанием обменного курса евро более чем на 5% по сравнению с применяемым курсом.

Справка УНИАН. Международная система страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта" функционирует с 1951 года. Основная цель системы – урегулирование претензий пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранных автомобилистов, в соответствии с национальным законодательством страны происшествия. В 1998 году Украина стала 40-м членом системы.