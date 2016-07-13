В сети появилось видео полета украинского Ан-178 на авиасалоне в Лондоне
16:54, 13 июля 2016Транспорт/Связь
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В сети появилось видео, на котором видно демонстрационный полет украинского Ан-178 на авиасалоне в Великобритании.
В сети появилось видео украинского Ан-178 на авиасалоне в Лондоне / УНИАН
ГП "Антонов" представил на Международном авиакосмическом салоне Фарнборо (Farnborough 2016) украинский транспортный самолет Ан-178, сообщает Украинская правда.
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"По программе авиасалона, Ан-178 берет участие в программе демонстрационных полетов, а также принимает посетителей на статической стоянке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также будет проведена автограф-сессия летчиков-испытателей.
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