В сети появилось видео полета украинского Ан-178 на авиасалоне в Лондоне

ГП "Антонов" представил на Международном авиакосмическом салоне Фарнборо (Farnborough 2016) украинский транспортный самолет Ан-178, сообщает Украинская правда.

Читайте такжеВ Великобритании стартовал один из крупнейших в мире авиасалонов "Фарнборо"

"По программе авиасалона, Ан-178 берет участие в программе демонстрационных полетов, а также принимает посетителей на статической стоянке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также будет проведена автограф-сессия летчиков-испытателей.