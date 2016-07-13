Украина предлагает НАТО использовать самолеты "Руслан" и "Мрия" для перевозки войск и грузов - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Украины генерал-майор Анатолий Петренко.

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По его словам, министр обороны Украины Степан Полторак во время саммита НАТО, который проходил в Варшаве 8-9 июля, провел ряд двусторонних встреч.

"В части, касающейся наших приоритетов, наших предложений, министром обороны также были доведены несколько конкретных предложений НАТО, нашим союзникам и партнерам, которые позволят нам использовать потенциал Украины для укрепления совместных интересов безопасности", - сказал Петренко.

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"В данном контексте хочу отдельно упомянуть о нашем потенциале в области стратегических и авиационных перевозок. Как вам известно, принципиальное решение было принято, сотрудничество с Российской Федерацией в рамках целевого проекта САЛИС (Strategic Airlift Interim Solution) с НАТО прекращается, и мы предлагаем НАТО, используя потенциал нашей государственной компании "Антонов", начать использование самолетов типа "Руслан" и "Мрия" для практической переброски войск и грузов", - заявил Петренко.