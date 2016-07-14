Проспект Красной Калины во Львове закрыли на ремонт до конца года
10:36, 14 июля 2016Транспорт/Связь
394
Сегодня в 10:00 на ремонт закрывают участок от ул. Красной Калины, 1 до ул. Навроцкого во Львове.
Объезд будет осуществляться по временной схеме организации дорожного движения / Фото УНИАН
Движение транспорта по проспекту будет перекрыто до 22:00 24 декабря, сообщили в управлении инженерного хозяйства Львовского горсовета, передает zaxid.net.
Объезд будет осуществляться по временной схеме организации дорожного движения.
На месте проведения дорожных работ установлены соответствующие знаки, информационные панно и щиты заграждения.
Также с сегодняшнего дня планировали закрыть на ремонт и улицы Киевскую и Русовых.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter