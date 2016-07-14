Проспект Красной Калины во Львове закрыли на ремонт до конца года

Движение транспорта по проспекту будет перекрыто до 22:00 24 декабря, сообщили в управлении инженерного хозяйства Львовского горсовета, передает zaxid.net.

Объезд будет осуществляться по временной схеме организации дорожного движения.

На месте проведения дорожных работ установлены соответствующие знаки, информационные панно и щиты заграждения.

Также с сегодняшнего дня планировали закрыть на ремонт и улицы Киевскую и Русовых.