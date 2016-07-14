Украина и Азербайджан намерены развивать маршрут в обход России

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров между президентами Украины - Петром Порошенко и Азербайджана - Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе президента Порошенко.

"Украина и Азербайджан очень активно задействованы в практической реализации этого проекта. Сегодня мы детально обсудили пути повышения его эффективности и экономической взаимной выгоды", - цитирует Порошенко пресс-служба.

В свою очередь президент Алиев отметил необходимость гибкой тарифной политики в рамках построения этого маршрута. Он сообщил, что в ближайшее время будет сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка Баку - Тбилиси - Карс.

"И тут открываются новые возможности для украинских компаний", - отметил Алиев.

Читайте такжеКабмин рассматривает "Шелковый путь" в обход России как альтернативный вариант доставки грузов

Кроме того, он добавил, что Баку заинтересован и в других маршрутах, в частности, в создании коридора "Север-Юг", возможностями которого может воспользоваться и Украина.

Как сообщал УНИАН, 15 января из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России был запущен первый грузовой поезд. Обходной маршрут был разработан в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Вместе с тем, из-за неопределенности в тарифной политике, а также из-за длины маршрута, он не пользуется популярностью среди перевозчиков. В то же время, в Украине не исключают, что маршрут все-таки будет востребован, поскольку с 1 июля Россия ужесточила транспортные транзитные ограничения.