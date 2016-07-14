Киевсовет поддержал создание нового автовокзала "Теремки"

Как сообщила пресс-служба Киевского городского совета за соответствующее решение проголосовали 67 депутатов.

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Как отметил директор транспортного департамента Киевской городской государственной администрации Сергей Майзель, автовокзал будет в частной собственности и будет приносить ежегодно в городской бюджет около 200 тыс. грн.

"Автостанция "Теремки" будет находиться в частной собственности. Такая схема для города более выгодна - мы не будем тратить средства на обустройство автовокзала и оплату труда персонала. Зато сразу получим 57 млн грн паевого участия. Также, по моим подсчетам, ежегодно в бюджет города будет поступать около 200 тыс. грн в виде налогов на землю и налогов на предпринимательскую деятельность. Кроме того, данный проект обеспечит организацию услуг автостанций в зависимости от реальных потребностей перевозчиков и пассажиров", - цитирует пресс-служба чиновника.

Как сообщал УНИАН, ранее глава транспортной комиссии Киевсовета Алексей Окопний говорил, что новую автостанцию на Теремках в Киеве планируют открыть летом.

Согласно проекту, на автостанции «Теремки» предполагается 20 платформ прибытия/отправления. Пропускная способность автостанции составит 8,5 тыс. пассажиров в сутки, количество запланированных рейсов - 213. Планируется, что зал ожидания сможет вместить 400 пассажиров.