Поляк Бальчун сообщил о ведении около 500 уголовных дел в отношении "Укрзализныци"

Глава правления Публичной акционерной компании «Укрзализныця» поляк Войцех Бальчун сообщил, что в настоящее время в отношении компании и ее филиалов открыто 474 уголовных производства, из них 100 дел возбуждено в отношении филиала по госзакупкам для отрасли.

Читайте такжеОмелян назвал зарплату нового руководителя "Укрзализныци" поляка Бальчуна

"По системе "Укрзализныци" открыто 474 уголовных производства. По аппарату управления - 50, по ЦОП ("Центр обеспечения производства" - УНИАН) - 100", - написал Бальчун на своей странице в сети Facebook.

Он сообщил, что намерен сформировать в правлении компании "жесткую оппозицию к коррупционным схемам, работающим в "Укрзализныце".

"Ни одного шанса системе! Будут служебные расследования, выговоры, увольнения. Вплоть до уголовных дел. "Укрзализныця" требует новых, незапятнанных людей. Чувствую - с этим буду иметь немалые хлопоты", - сообщил поляк, добавив, что старт настоящих реформ в компании невозможен без кадровых изменений в филиале, отвечающем за госзакупки для нужд железных дорог.

В этой связи "Укрзализныця" назначила поляка Павла Ярчевского на должность руководителя ЦОП.

"Обновление "Центра обеспечения производства" - ключевая предпосылка модернизации компании. Горжусь тем, что убедил взяться за это дело человека с безупречной репутацией, одного из лучших европейских менеджеров, который имеет выдающийся опыт руководства крупными компаниями. Павла Ярчевского ждет экстремально сложная миссия реформировать ЦОП", - написал Бальчун.

Читайте такжеДТП с участием пьяного начальника отдела "Укрзализныци": чиновник находится в реанимации, к его палате приставлена охрана

По данным СМИ, известный польский топ-менеджер Павел Ярчевский раньше работал на разных должностях в польской транспортной компании CTL Logistics SA, на химическом предприятии Zakłady Azotowe Puławy и в материнской компании Grupa Azoty.

Как сообщал УНИАН, ранее Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали трех чиновников филиала акционерной компании "Укрзализныця" - "Центра обеспечения производства" по подозрению в хищении бюджетных средств при проведении государственных закупок.

В частности, детективы НАБУ совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры выявили, что в течение 2015 года должностные лица филиала "Укрзализныци" искусственно завысили стоимость предметов закупки на сумму более 20 млн грн (при цене договора поставки около 55 млн грн), обеспечили оплату и легализовали полученные средства.

19 апреля Министерство инфраструктуры Украины добилось увольнения начальника филиала «Укрзализныци» по закупкам - "Центра обеспечения производства" ("ЦОП") Данила Мизина в связи с подозрением в коррупции. Тогда министр инфраструктуры Владимир Омелян признал, что в тендерах "Укрзализныци" принимали участие не производители, а компании-прокладки. После увольнения Мизина исполняющим обязанности начальника был назначен его заместитель Евгений Король.