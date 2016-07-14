Компания с российскими корнями отсудила лицензию на 4G-частоты в Украине

Киевский апелляционный административный суд отказал Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), в удовлетворении иска против телеком-оператора с российскими корнями «Эс-Лайн», в связи с чем регулятор должен будет продлить компании лицензию на 4G-частоты.

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Об этом говорится в определении Киевского апелляционного административного суда от 30 июня 2016 года, которое размещено на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

«Апелляционную жалобу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, оставить без удовлетворения», - сказано в сообщении.

Срок действия лицензии оператора «Эс-Лайн» истек 20 апреля 2016 года. При этом НКРСИ отказала компании в продлении лицензии еще в октябре прошлого года в связи с тем, что оператор не выполнил требования лицензии. Тем временем суд постановил, что эти требования не были выполнены по независящим от компании "Эс-Лайн" причинам.

«Нацкомиссия не имеет права отказать в продлении срока действия лицензии, если лицензиатом выполняются все условия, указанные в лицензии, или эти условия не выполнены по причинам, не зависящим от пользователя», - сообщается в определении суда.

Согласно сообщению, компания «Эс-Лайн» нарушила сроки освоения лицензии не по своей вине, поскольку в письме Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) от 4 марта 2016 года сказано, что Генштаб не согласовал использование спектра радиочастот компании в коммерческих целях.

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«То есть УГЦР … пришел к выводу о том, что неосвоение радиочастотного ресурса Украины, на которое выдана лицензия, произошло по не зависящим от общества (компании «Эс-Лайн» - УНИАН) причинам», - сказано в определении суда.

В то же время суд счел необоснованными доводы регулятора о том, что оператор слишком поздно обратился в УГЦР с заявлениями о выдаче заключений по электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств на неосвоенные полосы радиочастот.

Как сообщают СМИ, 100% оператора «Эс-Лайн» принадлежат компании Seam Communications. Inc, которую участники рынка связывают с российским бизнесменом Евгением Ройтманом. До осени 2015 года 75% акций «Эс-Лайн» принадлежало материнской компании оператора «Киевстар» - VimpelCom.Ltd. Остальные 25% акций контролировал Ройтман. Позже он увеличил свою долю в компании.

Оператор «Эс-Лайн» хотел начать досрочное внедрение 4G-связи в Украине, однако 23 февраля 2016 года регулятор принял решение отказать ему в этом, поскольку компания не подтвердила свою финансовую и техническую состоятельность.

"Эс-Лайн" владеет лицензией на радиочастоты в диапазонах 2,3-2,4 ГГц на беспроводной радиодоступ.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2015 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что прозрачный конкурс по выдаче лицензий на связь четвертого поколения (4G) в Украине состоится в 2017 году.

В декабре 2015 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению сети 4G в Украине, согласно которому тендер по внедрению технологии связи 4G состоится в декабре 2017 года.

В марте регулятор зарезервировал первую порцию 4G-радиочастот, в том числе и частоты компании «Эс-Лайн».