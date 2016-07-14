Из-за торговой блокады РФ на границе задержаны почти 130 украинских вагонов

Почти 130 вагонов с товарами из Украины, предназначенными для Казахстана и Кыргызстана, простаивают на украинско-белорусском участке государственной границы, их не пропускают из-за введенных Россией с 1 июля новых ограничений украинского транзита, сообщила пресс-служба акционерной компании "Укрзализныця".

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"На пограничных передаточных станциях Украины и Беларуси из-за введения дополнительных ограничений относительно транзита через территорию России товаров происхождением из Украины, следующих в Республику Казахстан и Кыргызскую Республику, уже задержаны почти 130 вагонов назначением в эти республики", - сказано в сообщении.

В связи с этим "Укрзализныця" предлагает перевозчикам везти грузы по альтернативным маршрутам в обход России, в частности, по маршруту, который проходит по территориям Украины, Грузии и Азербайджана и пролегает через Черное и Каспийское моря.

"По такому маршруту уже осуществляется доставка украинских и европейских грузов в адрес получателей стран Средней Азии", - добавили в пресс-службе.

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Кроме того, «Укрзализныця» просит грузоотправителей ускорить предоставление указаний перевозчикам относительно дальнейших действий с грузом. В соответствии с Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении, непринятие грузов Российской Федерацией является препятствием для осуществления перевозки. В таком случае по сообщению перевозчика грузоотправитель обязан предоставить указания относительно дальнейших действий с грузом (изменение маршрута следования или переадресация). До получения указаний грузоотправителя перевозчик осуществляет начисления, которые, согласно данному соглашению, должны быть возмещены перевозчику.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, по состоянию на утро 13 июля на границе Украины с РФ были задержаны 72 железнодорожных вагона, следовавших в Казахстан и Киргизию, 13 из этих вагонов были отправлены по измененному маршруту, остальные 59 оставались на российско-украинской границе.

1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. В частности, они предусматривают продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Кыргызстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

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Правительство Украины 4 июля заявило о намерении немедленно ввести зеркальные меры в ответ на действия РФ.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. Так, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 млрд долл.