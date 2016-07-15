Доля Volkswagen на рынке Евросоюза упала до 8-летнего минимума

Доля немецкого автоконцерна ​Volkswagen на европейском рынке в первом полугодии упала до самого низкого уровня со времен финансового кризиса, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

"В первом полугодии доля Volkswagen на европейском рынке снизились до 11,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, когда показатель составил 12,1%. В 2010 году показатели компании превысили этот уровень. При этом нынешняя доля Volkswagen на рынке является самой низкой с 2008 года, когда доля концерна составляла 10,4%", - говорится в сообщении.

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Издание связывает такие показатели с дизельным скандалом, с которым автопроизводитель столкнулся в 2015 году. С января по июня на территории ЕС было продано 875 тыс. 380 автомобилей Volkswagen, что всего на 0,8% выше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, пишет издание со ссылкой на корреспондента автомобильной промышленности Питера Кэмпбэлла. ​

По данным Европейской ассоциации автомобильной промышленности, в целом продажи на европейском рынке выросли на 9,4%, до 7,8 миллиона автомобилей​ за полгода.

При этом "ближайшие конкуренты" Volkswagen Renault, Ford и Opel набрали более высокие объемы продаж, отмечает издание. Продажи Renault выросли на 15%, до 585 тыс. 689 машин, продажи Ford увеличились на 5,4% и достигли 554 тыс. 861 автомобиля.

"Дизельный скандал" разгорелся в сентябре 2015 года. Тогда выяснилось, что программное обеспечение, установленное в автомобилях Volkswagen, намеренно занижало уровень вредных веществ в выхлопных газах.