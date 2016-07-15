С 1 августа все тендеры для дорожных работ должны будут осуществлять через систему Prozorro - Гройсман

Система электронных торгов Prozorro с 1 августа текущего года станет обязательной при планировании и организации дорожных работ в части закупок товаров и услуг, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе рабочей поездки в Винницкую область.

"Мы разблокировали систему ремонта дорог, сделали первый шаг, но этого недостаточно. Мы увеличим объемы выполнения дорожных работ. В этом году вместе с депутатами парламента предложим создание единого дорожного фонда как инструмента финансирования строительства дорог, в том числе на местах, - сказал Гройсман. - А с 1 августа мы вводим использование системы Prozorro - публичные, открытые закупки, которые будут экономить миллиарды средств госбюджета".

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 25 декабря 2015 года приняла закон, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний, а с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

Экономия бюджетных средств благодаря системе электронных государственных закупок Prozorro в мае 2016 года составила 217 миллионов гривень при 16,4 тысячи проведенных тендеров. Ожидается, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить около 5 миллиардов гривень, в 2017 году - 50 миллиардов гривень.

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.