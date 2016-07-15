"Укрзализныця" завершила 2015 год с убытком 16 миллиардов гривень

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания "Украинская железная дорога" завершила 2015 год с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют.

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Об этом говорится в сообщении госхолдинга, опубликованном на Правительственном портале.

«В то же время, доходы компании по сравнению с 2014 годом выросли на 10,7 млрд грн (21,6%) и составили 60,1 млрд грн, - говорится в сообщении. - Доходы от перевозки грузов выросли на четверть - до 49 млнд грн, доходы от перевозки пассажиров и багажа выросли на 14,1%, до 6 млрд грн».

Как отмечается, операционные расходы предприятия также выросли по сравнению с 2014 годом на 17,5% - до 54,3 млрд грн, прибыль от операционной деятельности выросла на 80% - до 5,8 млрд грн.

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«В условиях роста инфляции, удорожания запасных частей и материалов, ОАО «Укрзализныця» в своей финансово-хозяйственной деятельности выполнило свои финансовые обязательства по заимствованиям, отчислениям в государственный бюджет и своевременной выплате работникам заработной платы. В компании сделали все возможное, чтобы уменьшить негативное влияние внешних факторов на ее финансовое состояние и коллектив», - говорится в сообщении.

В «Укрзализныце» напомнили, что финансовый план работы предприятия на 2016 год предполагает получение прибыли по итогам года на уровне 98 млн грн, общий объем доходов запланирован на уровне 78,4 млрд грн., валовая прибыль - 7,9 млрд. грн., EBITDA - 26 млрд. грн.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога» обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.