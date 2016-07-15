"Укрзализныця" завершила 2015 год с убытком 16 миллиардов гривень
В компании напомнили, что финансовый план работы предприятия на 2016 год предполагает получение прибыли по итогам года на уровне 98 млн грн.
Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания "Украинская железная дорога" завершила 2015 год с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют.
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Об этом говорится в сообщении госхолдинга, опубликованном на Правительственном портале.
«В то же время, доходы компании по сравнению с 2014 годом выросли на 10,7 млрд грн (21,6%) и составили 60,1 млрд грн, - говорится в сообщении. - Доходы от перевозки грузов выросли на четверть - до 49 млнд грн, доходы от перевозки пассажиров и багажа выросли на 14,1%, до 6 млрд грн».
Как отмечается, операционные расходы предприятия также выросли по сравнению с 2014 годом на 17,5% - до 54,3 млрд грн, прибыль от операционной деятельности выросла на 80% - до 5,8 млрд грн.
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«В условиях роста инфляции, удорожания запасных частей и материалов, ОАО «Укрзализныця» в своей финансово-хозяйственной деятельности выполнило свои финансовые обязательства по заимствованиям, отчислениям в государственный бюджет и своевременной выплате работникам заработной платы. В компании сделали все возможное, чтобы уменьшить негативное влияние внешних факторов на ее финансовое состояние и коллектив», - говорится в сообщении.
В «Укрзализныце» напомнили, что финансовый план работы предприятия на 2016 год предполагает получение прибыли по итогам года на уровне 98 млн грн, общий объем доходов запланирован на уровне 78,4 млрд грн., валовая прибыль - 7,9 млрд. грн., EBITDA - 26 млрд. грн.
Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога» обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.