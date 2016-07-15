Мининфраструктуры решило бороться с коррупцией с помощью корейской системы прозрачного строительства дорог

Украина и Южная Корея подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому Министерство инфраструктуры внедрит корейскую систему прозрачного строительства инфраструктуры для борьбы с коррупцией.

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Как сообщил в ходе брифинга министр инфраструктуры Владимир Омелян, эта система в первую очередь будет использоваться для контроля строительства и ремонта дорог.

"В рамках данного сотрудничества мы, в первую очередь, внедряем абсолютно новые сервисы в Украине, которые дадут полную прозрачность всех производственных процессов строительства инфраструктуры", - сказал Омелян.

Министр добавил, что использование данного сервиса позволит сэкономить значительную часть бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что реконструкция и строительство новых дорог в стране станут возможными только после создания дорожного фонда в следующем году. В этом году Кабинет министров рассчитывает направить на дорожный сектор порядка 19 млрд грн.

В целом, в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1700 км дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс страны.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.