Регулятор США одобрил внедрение следующего поколения беспроводных услуг и выделил под них радиочастоты. США стали первой страной в мире, которая выделила радиочастоты под 5G. Об этом сообщает Reuters.

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Федеральная комиссия связи США (FCC) единогласно проголосовала за открытие почти 11 гигагерц высокочастотного спектра для мобильного, гибкого и фиксированного использования беспроводной широкополосной связи.

«США стали первой страной мира, определившей и открывшей огромное количество высокочастотного спектра для 5G. Это поворотный момент, мы используем высокие частоты, которые раньше считались непригодными для гибкого использования, включая для мобильных телефонов», — заявил председатель FCC Том Уилер, передает «Минфин».

Американские телекоммуникационные компании планируют запустить тестирование 5G в 2017 году. Внедрить в коммерческое пользование 5G планируется в 2020 году.

FCC утверждает, что в 5G сетях скорость будет как минимум в 10 раз быстрее, чем в 4G, а как максимум в 100 раз быстрее.