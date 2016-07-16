Турция запретила проход танкеров через Босфор
06:11, 16 июля 2016Транспорт/Связь
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Турция запретила проход танкеров через Босфор.
REUTERS
Об этом сообщили в компанию по доставке грузов GAC, передает Медуза со ссылкой на Reuters.
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Запрет на проход танкеров введен в целях безопасности в связи с попыткой государственного переворота.
Другие суда (например, сухогрузы) по-прежнему могут проходить через пролив.
Ранее УНИАН сообщал, что на мосту через пролив Босфор в Стамбуле были слышны выстрелы.
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