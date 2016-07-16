Власти Турции открыли пролив Босфор для транзита судов

"Движение для транзитных судов возвращается в нормальное русло", - говорится в сообщении судоходного оператора GAC, передает РБК.

Читайте такжеТурция запретила проход танкеров через БосфорРанее пролив был закрыт для танкеров по соображениям безопасности. Судам других типов движение по проливу было разрешено.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Стамбуле полностью восстановлено движение на мостах через Босфор.