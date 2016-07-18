Продажи легковых авто в Европе растут 34-й месяц подряд

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-июне 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 9,4% – до 7,8 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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В частности, авторынки Италии, Испании за указанный период продемонстрировали двузначный показатель роста по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – на 19,2% и 12,5% соответственно. Далее за ними следуют Франция с показателем прироста 8,3%, Германия - 7,1% и Великобритании с 3,2%.

Согласно опубликованным данным, в июне продажи авто в Европе увеличились на 6,9% – до 1,459 млн единиц, рост продаж продолжился 34-й месяц подряд.

"Эти результаты близки к июню 2007 года, как раз перед тем, когда автомобильная промышленность пострадала от экономического кризиса", - отметили в ассоциации.

При этом в июне почти все основные европейские рынки продемонстрировали позитивную динамику. Продажи в Италии выросли на 11,9%, в Испании - 11,2%, Германии - 8,3% и во Франции – на 0,8%. При этом продажи в Великобритании упали на 0,8%.

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Среди автомобильных брендов лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании в январе-июне 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросла до 24,8% с 23,7%, а продажи по сравнению с прошлогодним результатом выросли на 4,5% – до 1,855 млн автомобилей. При этом, почти все из входящих в концерн брендов показали рост продаж: Volkswagen – на 0,8%, Audi – на 11,2%, Skoda – на 10%, Porsche – на 3%.

Главный конкурент Volkswagen, автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в январе-июне увеличил продажи на 6,4% – до 816,6 тыс. единиц, а доля компании незначительно сократилась – до 10,4%.

Концерн Renault Group, занимающий третье место на европейском авторынке и объединяющий бренды Renault и DACIA, также увеличил продажи за отчетный период – на 12,7%, до 804,8 тыс. авто, доля компании увеличилась до 10,3%.

Увеличили продажи и компании Ford – на 5,4%, BMW – на 14,3%, FCA – на 17,2%, Daimler – на 15,3% (в том числе бренд Mercedes – на 15,5% и Smart – на 14%), Opel Group – на 8,1%.

Продажи японских автопроизводителей Mazda и Toyota в Европе за шесть месяцев увеличились на 28,5% и на 8,3% соответственно, а Nissan сократил продажи на 1,2%. Корейские бренды Kia и Hyundai показали рост на 14,7% и на 10,2%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-мае 2016 года увеличились на 9,9% – до 6,4 млн единиц.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.