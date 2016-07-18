Страны "Восточного партнерства" договорились развивать альтернативный маршрут в обход России

Страны "Восточного партнерства", среди которых Украина, Грузия, Молдова и Беларусь, договорились развивать альтернативный торговый маршрут в обход России.

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

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"Вместе с еврокомиссарами Йоханнесом Ханом и Эльжбетой Бьенковской, заместителем генерального секретаря ОЭСР Марией Кивиниеми, представителями Армении, Грузии, Молдовы, Беларуси обсудили насущные вопросы торговли. Прежде всего, это то, что касается российской торговой агрессии. Решили начать работу над развитием "альтернативного маршрута" движения товаров, очень надеемся на поддержку партнеров в этом вопросе", - написала она.

Микольская сообщила, что в рамках встречи стороны обсудили развитие бизнес-климата в регионе, а также поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ).

"Поднимались вопросы создания благоприятного бизнес-климата, поддержки МСБ. Решили развивать совместные проекты с ЕС в промышленной сфере, и многое другое", - написала торгпред.

Как сообщал УНИАН, ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан отмечал, что торговые ограничения со стороны Российской Федерации в отношении стран «Восточного партнерства», включая Украину, противоречат политическим интересам Европейского Союза и их необходимо отменить.

1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. В частности, они предусматривают продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Кыргызстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. Так, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, организовывать с 1 июля доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 млрд долл.