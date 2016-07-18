Порошенко показал видео крутого виража украинского красавца Ан-178 на выставке в Британии

В Великобритании на авиавыставке «Фарнборо», которая проходила с 11 по 17 июля в графстве Хэмпшир, представили украинский самолет Ан-178.

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На авиасалоне самолет показал свои самые лучшие качества: короткие взлеты, скоростной набор высоты, крутые развороты и плавную посадку.

На демонстрацию его возможностей организаторы выделили всего 6 минут, поэтому самолет показал максимально допустимый крен, как только взлетел.

Видео с презентации возможностей самолета разместил на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года «Антонов» и азербайджанский государственный концерн Azal подписали контракт на поставку в Азербайджан 10 грузовых самолетов Ан-178 для дальнейшего их использования азербайджанской авиакомпанией Silk Way Airlines.

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Украинские машины будут построены и переданы заказчику в два этапа. Первые два самолета будут поставлены к середине 2018 года, затем будут построены еще 8 самолетов. Предоплата за первые два Ан-178 уже поступила на украинское предприятие, однако общая сумма контракта является коммерческой тайной.

Как ожидается, 10 самолетов - это лишь первоначальный объем закупки. Вероятнее всего, в дальнейшем объем закупок будет увеличен, поскольку у авиаперевозчиков есть необходимость заменить устаревший Ан-12.

Ан-178 был разработан на базе пассажирского самолета Ан-158. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры 1С.

Самолет предназначен для замены транспортного самолета Ан-12. По оценкам руководства ГП "Антонов", потребность авиарынка в сегменте грузовых самолетов типа Ан-178 на период до 2032 года составляет 200 единиц.

Ан-178 был представлен на авиационной выставке в Берлине (Германия), где совершил первые демонстрационные полеты, а также на авиасалоне Фарнбро (Великобритания).