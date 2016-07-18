Египет аннулировал тендер на покупку почти 300 автобусов, в котором победил ЛАЗ, и объявил новый

Компания City Transport Group, управляющая компанией «LAZ» («Львовские автобусные заводы»), в понедельник, 18 июля, представила в Киеве автобус ЛАЗ, работающий на метане.

Как сообщил в ходе презентации генеральный директор компании City Transport Group Игорь Чуркин, данный автобус был разработан для участия в тендере Египта по закупке 400 низкопольных автобусов, оснащенных CNG-двигателями (CNG — сжатый природный газ).

"В ближайшее время Египет проведет повторный тендер на поставку 400 низкопольных 12-метровых автобусов, оснащённых именно CNG-двигателями", - сказал он.

Чуркин также отметил, что в 2015 году City Transport Group уже выиграла тендер на поставку 289 автобусов в Каир на сумму 89 млн долл., но не смогла его выполнить.

"В связи с экономической ситуацией в Украине, невозможностью госорганов предоставить необходимые государственные гарантии, а также в связи с принятием закона об обязательной продаже поступающей по предоплате валюты, Египет аннулировал тендер и возобновил его на других условиях оплаты", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по итогам І полугодия 2016 года производство автобусов в Украине упало на 78% - до 54 штук. При этом, за июнь было произведено 6 автобусов, что на 84% меньше, чем в мае, и на 93% меньше, чем в июне прошлого года. Все автобусы были выпущены на заводе «Черкасский автобус».