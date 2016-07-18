Мининфраструктуры сменило руководство госкомпании "Автомобильные дороги Украины"

Министерство инфраструктуры сменило состав правления госкомпании "Автомобильные дороги Украины" и назначило ее главой Артема Гринченко, возглавляющего ликвидационную комиссию компании.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Министр также подчеркнул, что это решение станет очередным шагом в борьбе с коррупцией в дорожной отрасли.

"Подчеркиваю: коррупции больше не должно быть! Бизнес "as usual" закончился! В этом направлении сотрудничаем с СБУ, НАБУ и Национальной полицией. Теперь - работа на страну, реформа «Укравтодора, - написал Омелян. - Попросил каждого сотрудника «Укравтодора» поддержать реформу, от успешности которой выигрывают все. От эффективности реформы и от порядочности нового руководства также зависит, удастся ли сохранить честь отрасли".

Как сообщал УНИАН, решение о ликвидации госкомпании "Автомобильные дороги Украины" Кабинет министров Украины принял еще 8 июля прошлого года в связи с реформой дорожной отрасли страны. Данная реформа предполагала передачу дорог местного значения в управление местным органам власти. Кроме того, министерство планировало лишить "Укравтодор" функций исполнителя и контролера, оставив ему лишь полномочия выступать заказчиком строительства дороги.

Ликвидацию ГАК «Автомобильные дороги Украины», а также инвентаризацию активов с последующей передачей облавтодоров планировалось завершить до конца 2015 года.