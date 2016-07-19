Омелян ожидает почти $2 миллиарда от международных доноров на строительство дорог

Всемирный банк готов предоставить на ремонт украинских дорог порядка 1 миллиарда долларов, еще около 700 миллионов долларов готов предоставить Европейский банк реконструкции и развития.

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Об этом в эфире "5 канала" сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. При этом министр отметил, что в настоящее время на ремонт украинских дорог используется не более 10% целевой международной помощи.

"К сожалению, сегодня мы постоянно просим помощь, но когда она предоставляется - мы используем совсем незначительный ее процент. В случае украинских дорог речь шла о менее 10%. Сейчас и Всемирный банк готов предоставить порядка миллиарда долларов США, и Европейский банк реконструкции и развития готов предоставить порядка 700 миллионов", - сообщил министр.

Омелян также отметил, что министерство намерено полностью изменить подход к деятельности Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). В частности, он напомнил, что вчера министерство сменило руководство госкомпании "Автомобильные дороги Украины", а также назначило нового руководителя госпредприятия "Укрдоринвест".

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"Перед ними есть один месяц. Они должны разработать план действий и согласовать его: в случае с "Укрдоринвестом" - с международными финансовыми организациями и "Укравтодором", в случае с "Автомобильными дорогами Украины" - с "Укравтодором" и Министерством инфраструктуры; сделать его публичным, чтобы все видели действия, которые будут приняты для того, чтобы резко изменить ситуацию к лучшему", - сказал министр, добавив, что в случае невыполнения данных задач в срок руководство компаний будет вновь изменено.

Как сообщал УНИАН, по словам Омеляна, 15 июля в Верховной Раде был зарегистрирован пакет законопроектов, которые позволят реформировать транспортную отрасль Украины. Как отмечал Омелян, речь идет о создании целевого дорожного фонда, а также внедрении весового контроля на автомобильных дорогах Украины.