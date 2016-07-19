В Киеве из-за строительства коллектора на месяц перекрили часть Крещатика

Две полосы проезжей части центральной улицы Киева - Крещатик - будут перекрыты с 18 июля по 10 августа из-за строительства второй нитки главного городского канализационного коллектора.

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Об этом сообщила пресс-служба акционерной компании «Киевводоканал».

«С 18 июля по 10 августа этого года на ул. Крещатик (напротив дома 27-а) в Печерском районе будут проходить работы, необходимые для выполнения следующего этапа строительства второй нитки главного городского канализационного коллектора», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на улице Крещатик будет построена скважина для прокладки трубопроводов (бетоновода).

«После окончания всех работ бетоновод демонтируют, а благоустройство будет восстановлено», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в этом году в Киеве уже возведена тоннельная часть коллектора-дублера общей протяженностью 9,7 тыс. м. Также осуществлено затягивание внутренних бетонных колец трубопровода.

Согласно сообщению, работы выполняет подрядная организация «Киевметрострой» совместно с «Киевводоканалом».

Справка УНИАН. Строительство второй нитки главного канализационного коллектора в Киеве необходимо для обеспечения надежного водоотвода правобережной части города - Оболонского, Подольского, часть Шевченковского районов и Вышгорода. Строительство второй нитки началось в 1994 году. Ее общая длина составляет 9,7 км, диаметр - 3 м. Завершить строительство этого объекта планировалось к Евро-2012, однако из-за отсутствия финансирования в 2012-2014 гг. работы практически не велись. Возобновление строительства произошло в 2015 году. Завершение работ по строительству второй нитки главного городского канализационного коллектора запланировано на июль 2017 года.