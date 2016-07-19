Fiat Chrysler заподозрили в фальсификации показателей продаж в США

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследуют деятельность итало-американского автомобилестроительного концерна Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA), подозреваемого в завышении ежемесячных показателей продаж, сообщает Росбалт.

"По данным источников The Wall Street Journal, ранее в этом году автомобильный дилер из Иллинойса утверждал, что FCA манипулирует данными о продажах", - говорится в сообщении.

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В январе дилер подал на Fiat в суд. В исковом заявлении указывалось, что компания платила ритейлерам за предоставление ложных показателей. В марте Fiat назвал эти обвинения беспочвенными.

На прошлой неделе агенты ФБР посетили дома 9 региональных представителей FCA.

Вчера Fiat подтвердил факт сотрудничества со следствием. При этом компания подчеркнула, что квартальные и годовые финансовые отчеты строятся на данных об отгруженных дилерам автомобилях, а не о продажах конечным потребителям.