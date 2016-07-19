В Днепре в конце июля подпишут контракт на продолжение строительства метро

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь политической партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Евгения Кравчук со ссылкой на заявление городского председателя Днепра Бориса Филатова.

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Как отметила пресс-секретарь, сегодня представители турецкой компании Limak передали мэрии Днепра согласован контракт на строительство метрополитена в городе.

За право строить метро в Днепре соревновались четыре компании – из Италии, Украины, Китая и Турции. Наименьшую стоимость контракта предложила Турция. 20 июля истекает срок, когда по правилам Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка Турция должна подписать и передать Днепру согласованные документы.

Компания Limak течение 90 дней, согласно украинскому законодательству, должна получить лицензию, открыть по требованию мэрии Днепра офис в городе, зарегистрировать свое представительство, стать на налоговый учет, подписать контракт. Кроме того, турецкая сторона должна предоставить гарантию на выполнение работ – передать пакет документов, что и было сделано сегодня. Чтобы сверить документы, нужно несколько дней.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года Кабинет министров Украины увеличил сметную стоимость строительства первой очереди метрополитена в Днепропетровске до 5,618 млрд грн с 4,489 млрд грн.

18 ноября Кабмин определил заказчиком строительства первой очереди Днепровского метрополитена городской совет вместо облгосадминистрации.

Справка УНИАН. Днепровский метрополитен строится более четверти века. Строительство было возобновлено в феврале 2011 года. Днепровское метро имеет одну линию протяженностью 7,8 км с 6 станциями.

Согласно подсчетам австрийской компании " SGS Austria, стоимость проекта завершения строительства трех новых станций составляет 368 млн евро.

Внешнее финансирование проекта будет поступать благодаря кредиту ЕИБ в размере 152 млн евро кредита ЕБРР – также 152 млн евро.