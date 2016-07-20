Перенос номера при смене оператора станет доступен уже до конца года

Киевский апелляционный хозяйственный суд разрешил госпредприятию "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР) заключить договор с победителем тендера по внедрению услуги переноса номера при смене оператора (MNP) – компанией "Эс Ай Центр", в результате услуга MNP будет запущена в Украине до конца текущего года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В ближайшее время состоится встреча представителей УГЦР и компании "Эс Ай Центр", после которой будет подписан контракт. Сразу после этого "Эс Ай Центр" начнет внедрение услуги переноса номеров, которое продлится в течение 136 дней, то есть будет закончено до конца года", - приводятся в сообщении слова владельца компании "Эс Ай Центр" Дмитрия Зараховича.

В пресс-службе напомнили, что после оглашения "Эс Ай Центра" победителем в тендере по внедрению услуги MNP, компания "Диалинк", также принимавшая участие в торгах, более 10 раз обращалась в Киевский хозяйственный суд, чтобы обжаловать решение УГЦР и отменить результаты торгов. После изучения дела хозяйственный суд запретил госпредприятию заключать договор с победившей компанией. В связи с этим компания "Эс Ай Центр" обратилась с иском в апелляционный суд, который в ходе заседания 20 июля признал ее полноправным победителем тендера.

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Как сообщал УНИАН, о начале процедуры государственных закупок услуг создания и внедрения централизованной базы данных, необходимой для запуска услуги MNP, УГЦР объявил еще в сентябре 2015 года и уже 25 января 2016 года выбрал компанию "Диалинк" победителем. Однако компании "Эс Ай Центр", "Т4В" и "Технический Центр Интернет" выразили свое несогласие с принятым УГЦР решением, обратившись с жалобами в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), а также в хозяйственный и административный суды Киева.

Рассмотрев жалобу компании "Эс Ай Центр", АМКУ 18 марта признал результаты тендера по внедрению услуги MNP недействительными и обязал УГЦР отменить все решения, которые были приняты после раскрытия предложений компаний-участников. После проведения переоценки УГЦР 21 апреля выбрал победителем компанию "Эс Ай Центр". Это решение в свою очередь вызвало недовольство со стороны проигравших участников "Т4В" и "Диалинк", которые решили снова обжаловать его результаты.