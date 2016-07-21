Tesla хочет производить электрогрузовики и электробусы

Американский производитель электромобилей Tesla Motors намерен производить новые типы таких машин, среди которых будут тяжелые грузовики и городской общественный транспорт, сообщает Прайм со ссылкой на сводный план развития компании.

"Помимо потребительских машин, есть два других необходимых типа электрических транспортных средств: тяжелые грузовые автомобили и пассажирский городской транспорт. Оба находятся на ранних стадиях развития в Tesla и должны быть готовы в следующем году", - говорится в сообщении компании.

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Наличие автопилота позволит компании производить автобусы небольшого размера, водитель общественного транспорта в таком случае будет не нужен. При этом, согласно дизайну автобусов, в них будут помещаться и инвалидные кресла, и коляски, и велосипеды. Пассажиры заранее смогут вызвать автобусы на остановках путем нажатия специальной кнопки.

"В план Tesla также входит создание на автомобилях крыш с интегрированными солнечными аккумуляторными батареями, открытие нового производства электромашин для всех основных сегментов, а также развитие системы беспилотного вождения, которая будет в 10 раз безопаснее нынешней", - отмечает издание.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.