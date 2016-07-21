В Киеве вводят единый билет на городскую электричку и сопутствующий транспорт

В столице введут единый разовый билет для поездки на городской электричке в трамваях на маршрутах №№ 4, 5 и автобусах №№ 59, 60, 61. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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«Сегодня рассматривается возможность более глубокого интегрирования городской электрички в транспортную сеть столицы. Одним из вероятных и доступных вариантов до момента внедрения Подольского моста и Подольско-Выгуровской ветки метрополитена является развитие легкого рельсового транспорта – как альтернатива, что предоставит возможность быстро и комфортно добираться с левобережья до правобережья города», – отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель.

Купить такой единый разовый билет пассажир сможет в кассе скоростного трамвая или электрички. Воспользоваться им можно для прохода турникетной группой, оснащенной специальными электронными валідаторами для проезда в городской электричке, а также трамваях №4, 5 и автобусах №59, 60, 61, которые тоже оборудованы валидаторами для считывания информации.

Этот билет будет напечатан на термо-бумаге, которым при уплате за проезд производится двойная валидация, и имеет систему защиты «свой-чужой», что делает невозможным повторное использование. Пассажиры, которые ежедневно пользуются городской электричкой, смогут приобрести месячные проездные билеты.

Внедрение единого билета заплановали на конец августа-начало сентября 2016 года.