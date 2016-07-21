В Днепре планируют до конца года запустить сервис такси Uber

Власти Днепра рассчитывают запустить сервис для онлайн-заказа такси в городе до конца этого года. Об этом мэр города Борис Филатов написал в своем Facebook.

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"Я в Киеве. Провел переговоры с "Убером". Почти уверен, что они зайдут в Днепр до конца года", - написал Филатов.

Как сообщал УНИАН, международный онлайн-сервис для заказа такси Uber, позволяющий вызывать машину, отслеживать ее перемещения и оплачивать заказ банковской картой, официально начал работу в Украине 30 июня. Первым городом стал Киев.