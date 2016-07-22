Россия сняла запрет на регулярные рейсы в Турцию
01:03, 22 июля 2016Транспорт/Связь
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Росавиация отменила ранее введенные ограничения на регулярные авиарейсы в Турцию с полуночи 22 июля.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС.
Ведомство разослало телеграммы руководству авиакомпаний и аэропортов, а также туроператорам.
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В письме говорится, что ограничения снимаются «в связи с гарантиями о принятии повышенных мер обеспечения авиационной безопасности», которые были предоставлены турецкой стороной.
В ноябре у РФ обострились отношения с Турцией, когда последняя сбила российский Су-24 над своей территорией. После этого Ростуризм запретил турфирмам продавать россиянам путевки в Турцию.
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