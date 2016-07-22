Россия сняла запрет на регулярные рейсы в Турцию

Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство разослало телеграммы руководству авиакомпаний и аэропортов, а также туроператорам.

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В письме говорится, что ограничения снимаются «в связи с гарантиями о принятии повышенных мер обеспечения авиационной безопасности», которые были предоставлены турецкой стороной.

В ноябре у РФ обострились отношения с Турцией, когда последняя сбила российский Су-24 над своей территорией. После этого Ростуризм запретил турфирмам продавать россиянам путевки в Турцию.