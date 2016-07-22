Украина и Турция не могут договориться о грузоперевозках: Анкара отказывается увеличить квоту

Украина и Турция пока не смогли достичь консенсуса по либерализации автомобильных грузоперевозок.

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Согласно сообщению на сайте Министерства инфраструктуры Украины, об этом заявил заместитель министра Юрий Лавренюк, который возглавлял украинскую делегацию на заседании смешанной украино-турецкой комиссии по вопросам автомобильных перевозок.

"Любые варианты увеличения количества грузовых автомобильных перевозок из Украины в Турцию, на общем фоне увеличения товарооборота, турецкая сторона отвергает. Предложенные турецкой стороной "паритеты" и "процентные соотношения" с количеством перевозок, осуществленных турецкими перевозчиками, являются недопустимыми и прямо противоречат нормам международных документов, а это - в первую очередь ВТО и соглашение между Украиной и Турцией", - сказал он.

По информации Лавренюка, украинская сторона подчеркивала, что экспорт из Украины в Турцию вдвое превышает импорт, и количество перевозок необходимо увеличивать, учитывая требования развития рынка и торговли между нашими государствами, но эти аргументы были отклонены.

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Как сообщал УНИАН, 1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. Они, в частности, предусматривают продолжение продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизию, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. В частности, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.