Омелян жалуется, что поляк Бальчун еще не представил план реформирования "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян до сих пор не получил план реформирования от новоназначенного главы правления ПАО "Укрзализныця" поляка Войцеха Бальчуна.

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Об этом Омелян сообщил в интервью «Экономичекой правде».

Отвечая на вопрос, общался ли министр с Бальчуном по поводу похищения главы департамента электроснабжения "Укрзализныци" Валерия Людмирського, он отметил что этот инцидент обсуждался, но есть глобальные вещи, которые касаются реформы "Укрзализныци".

"Я хочу наконец получить план действий реформирования с четкими дедлайнами, чтобы я понимал, кто чем занимается, в какие сроки. Чтобы потом мы не говорили общими декларациями, а четко шли шаг за шагом так, как оно должно быть", - заявил министр.

По его словам, план действий пока есть в виде презентации, которая фактически была презентацией в качестве кандидата на главу "УЗ" во время конкурса.

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"Она сейчас претерпела определенные модификации, усиление отдельных фрагментов, но целостного плана действий я не видел, хотя требую его уже второй месяц подряд", - отметил Омелян.

"Я очень много отвлекаюсь на "Укрзализныцю". Хотя я надеялся, что будет профессиональный менеджмент, мы станем спина к спине и будем продвигаться к цели", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" завершила 2015 год с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют.

Финансовый план работы предприятия на 2016 год предполагает получение прибыли по итогам года на уровне 98 млн грн.

6 июня Министерство инфраструктуры Украины подписало контракт с главой правления публичной акционерной компании «Укрзализныця» поляком Войцехом Бальчуном. Зарплата нового руководителя “Укрзализныци” составит от 463 тыс. грн в месяц.