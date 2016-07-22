Украина может ввести платный транзитный проезд для турецких перевозчиков

Отказ Турции увеличить количество автомобильных грузоперевозок из Украины может заставить украинскую сторону принять соответствующие меры.

Согласно сообщению на сайте Министерства инфраструктуры Украины, об этом заявил заместитель министра Юрий Лавренюк, который возглавлял украинскую делегацию на заседании смешанной украино-турецкой комиссии по вопросам автомобильных перевозок.

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В частности, по его словам, речь может идти о введении платного транзитного проезда через территорию Украины для турецких перевозчиков.

«Это обусловлено тем, что украинские перевозчики практически не пользуются транзитом через Турцию, а турецкие перевозчики, в свою очередь, проехали транзитом по Украине только в 2015 году более 25 тысяч раз», - отметил Лавренюк.

В сообщении подчеркивается, что Мининфраструктуры Украины надеется на урегулирование ситуации по увеличению количества грузовых автомобильных перевозок из Украины в Турцию. В противном случае украинская сторона будет вынуждена принять соответствующие меры.

Как сообщал УНИАН, Турция пока отклоняет варианты увеличения количества грузовых автомобильных перевозок из Украины в Турцию на общем фоне увеличения товарооборота. Предложенные турецкой стороной "паритеты" и "процентные соотношения" с количеством перевозок, осуществленных турецкими перевозчиками, являются недопустимыми и прямо противоречат нормам международных документов, а это в первую очередь ВТО и соглашение между Украиной и Турцией.

1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. Они, в частности, предусматривают продолжение продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизию, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. В частности, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.