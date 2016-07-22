Гройсман анонсировал "повсеместные и глубокие" проверки качества дорожных работ осенью

Кабинет министров Украины инициирует осенью проведение проверок качества выполнения дорожных работ и состояния дорожного хозяйства в Украине, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

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Он отметил, что проверки будут повсеместными и глубокими - с учетом оценки тендерных процедур и организации оплаты всех проведенных работ. Гройсман пообещал, что реакция на факты нарушения законодательства, в случае если они будут выявлены, будет максимально жесткой - вплоть до возбуждения уголовных дел и вынесения суровых приговоров.

«Мы начали масштабный ремонт дорог в стране. Но очень важно, чтобы «Укравтодор» эффективно использовал каждую гривню. Хочу передать привет всем дорожным структурам и сообщить, что осенью мы проверим процесс (ремонта работ - УНИАН). Выберем три-пять-семь объектов, проверим все, что было сделано, найдем всех, кому перечисляли деньги. Если найдем то, что какие-то деньги были обналичены, будете сидеть. Поэтому лучше работайте, работайте на совесть», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что реконструкция и строительство новых дорог в стране станут возможными только после создания дорожного фонда в следующем году.

В этом году Кабинет министров рассчитывает направить на дорожный сектор порядка 19 млрд грн. В целом, в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1700 км дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс страны.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.