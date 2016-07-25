Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в ближайшее время перейдет на систему электронных закупок.

Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Евгений Барах.

"Только что завершилась встреча (24 июля - УНИАН) - обсуждение состояния внедрения системы электронных закупок в системе "Укравтодора". На следующей неделе представляем общественности нашу работу. Уже скоро система будет перезагружена на электронную систему закупок", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее руководство "Укравтодора" уволило ряд руководителей областных служб за завышение стоимости ремонта дорог и нарушения технологии проведения таких работ.

Всего в госбюджете на 2016 год финансирование дорожного хозяйства Украины увеличено в два раза – до 6,6 миллиарда гривень. Общий бюджет Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на 2016 год составит 18,7 миллиарда гривень против 23 миллиардов гривень, предусмотренных на 2015 год. При этом 11,945 миллиарда гривень будет выделено на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам.