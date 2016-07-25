Гройсман обещает в марте 2017 года начать капитальный ремонт украинских автомагистралей

Кабинет министров Украины в марте 2017 года планирует начать масштабный капитальный ремонт украинских автомагистралей с привлечением финансирования из дорожного спецфонда, который будет создан до конца текущего года.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью телеканалу "Украина".

"Мы хотим в марте следующего года начать масштабный капитальный ремонт (автомагистралей - УНИАН)", - сказал он.

По словам премьера, дорожный спецфонд позволит привлечь необходимый объем финансирования для масштабной реконструкции.

"Мы в этом году создадим государственный фонд, дорожный фонд, который будет работать со следующего года. Есть полное понимание, в том числе и в парламенте, в этом вопросе. Это даст нам возможность создать механизм финансирования украинских дорог. Мы можем привлечь туда десятки и сотни миллиардов, а это - рабочие места украинцев, дороги, логистика", - отметил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что Кабинет министров Украины инициирует осенью проведение проверок качества выполнения дорожных работ и состояния дорожного хозяйства в Украине.

В госбюджете на 2016 год финансирование дорожного хозяйства увеличено в два раза – до 6,6 млрд грн. Общий бюджет Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») на 2016 год составит 18,7 млрд грн против 23 млрд грн, предусмотренных на 2015 год. При этом 11,945 млрд грн будет выделено на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам.

Кабинет министров утвердил и направил в Верховную Раду основные направления бюджетной политики на 2017 год, в которые включил создание дорожного государственного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог Украины.

29 марта Верховная Рада из-за недостаточного количества голосов депутатов отклонила законопроект о создании государственного дорожного фонда. Данный законопроект был зарегистрирован в Раде 24 апреля 2015 года.

По оценкам Мининфраструктуры, если будет создан целевой государственный дорожный фонд, то в 2016 году в него может поступить 40 млрд грн от акциза на топливо, из которых около 26 млрд грн будет направлено на дороги государственного значения, остальное – на дороги местного значения.