Гройсман поручил проверить, воруют ли на ремонтах дорог: Я хочу знать, кто "крышует" злоупотребления

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе и Государственной аудиторской службе проверить эффективность использования средств, выделенных на ремонт дорог, сообщила пресс-служба правительства.

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“Я бы хотел, чтобы мы сейчас тщательно занимались проверкой тех объемов работ, которые были сделаны”, - сказал премьер, отметив, что на ремонт уже было направлено 6,5 млрд грн из 19 млрд грн, предусмотренных на 2016 год.

Гройсман подчеркнул, что очень часто дорожные работы - реконструкцию, строительство, текущий ремонт дорог - использовали "для того, чтобы на дорогах воровать".

Среди злоупотреблений, практикуемых во время дорожных работ, премьер-министр отметил непрозрачное проведение тендеров на местах, необъективное завышение расценок и объемов работ, перевод выделенных средств в наличные и их хищение.

“Я бы хотел, чтобы сейчас и аудиторская служба, и фискальная служба очень предметно занялись изучением ситуации. Я бы очень хотел, чтобы вы провели расследование, и там, где есть злоупотребления, я хочу знать фамилии, кто за этим стоит, кто это "крышует", сколько средств было потрачено неправильно и какие убытки нанесены государству. Если это есть, мы должны быть принципиальными и люди должны нести наказание”, - отметил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что Кабинет министров Украины в марте 2017 года планирует начать масштабный капитальный ремонт украинских автомагистралей с привлечением финансирования из дорожного спецфонда, который будет создан до конца текущего года.

В госбюджете на 2016 год финансирование дорожного хозяйства увеличено в два раза – до 6,6 млрд грн. Общий бюджет Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») на 2016 год составит 18,7 млрд грн против 23 млрд грн, предусмотренных на 2015 год. При этом 11,945 млрд грн будет выделено на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам.

Кабинет министров утвердил и направил в Верховную Раду основные направления бюджетной политики на 2017 год, в которые включил создание дорожного государственного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог Украины.

29 марта Верховная Рада из-за недостаточного количества голосов депутатов отклонила законопроект о создании государственного дорожного фонда. Данный законопроект был зарегистрирован в Раде 24 апреля 2015 года.

По оценкам Мининфраструктуры, если будет создан целевой государственный дорожный фонд, то в 2016 году в него может поступить 40 млрд грн от акциза на топливо, из которых около 26 млрд грн будет направлено на дороги государственного значения, остальное – на дороги местного значения.