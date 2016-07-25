НАБУ задержало еще одного чиновника "Укрзализныци" по подозрению в хищении госсредств

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали начальника департамента планирования и контроля за закупками акционерной компании "Укрзализныця" по подозрению в хищении бюджетных средств при проведении государственных закупок, сообщили в пресс-службе НАБУ.

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"Чиновник подозревается в участии в коррупционной схеме завладения государственными средствами при проведении государственных закупок ГП «Укрзализнычпостач» (в настоящее время филиал ПАО «Укрзализныця» переименован в "Центр обеспечения производства" - УНИАН)", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, данное преступление квалифицируется по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время продолжается досудебное расследование и готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Отмечается, что детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей, чтобы исключить вмешательство стороны защиты в ходе досудебного расследования и выезда подозреваемого за пределы Украины.

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Как сообщал УНИАН, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали трех чиновников филиала акционерной компании "Укрзализныця" - "Центра обеспечения производства" по подозрению в хищении бюджетных средств при проведении госзакупок.

В частности, детективы НАБУ совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры выявили, что в течение 2015 года должностные лица филиала "Укрзализныци" искусственно завысили стоимость предметов закупки на сумму более 20 млн грн (при цене договора поставки около 55 млн грн), обеспечили оплату и легализовали полученные средства.

Уголовное производство по факту завладения госсредствами при проведении закупок "Центром обеспечения производства" было начато детективами Бюро в январе 2016 года.

19 апреля Министерство инфраструктуры Украины добилось увольнения начальника филиала «Укрзализныци» по закупкам - "Центра обеспечения производства" ("ЦОП") Данила Мизина в связи с подозрением в коррупции. Тогда министр инфраструктуры Владимир Омелян признал, что в тендерах "Укрзализныци" принимали участие не производители, а компании-прокладки. После увольнения Мизина исполняющим обязанности начальника был назначен его заместитель - Евгений Король.