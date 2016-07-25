Двух чиновников "Приднепровской железной дороги" подозревают в хищении 1,5 миллиона гривень

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины выявили присвоение 1,5 млн грн государственных средств должностными лицами регионального филиала "Приднепровской железной дороги", выделенных на ремонт железнодорожных мостов области.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

«В течение 2015 г. руководство регионального филиала "Приднепровской железной дороги" перечислило 1,5 млн грн подрядной организации для ремонта опор железнодорожных мостов. Правоохранители установили, что коммерсанты выполнили работ всего на 100 тыс. грн, а остальные деньги участники сделки по предварительному сговору конвертировали в наличные и присвоили», - говорится в сообщении УСБУ.

Во время обысков по местам проживания и работы у двух чиновников и бизнесмена, которые прошли сегодня, 25 июля, сотрудники спецслужбы и полиция изъяли более 120 тыс. грн и финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает проведение сделки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Продолжается досудебное следствие.