Украина и Литва сняли все ограничения на полеты между странами

Украина и Литва сняли все обоюдные ограничения по количеству перевозчиков и рейсов между странами, а также пунктов вылета/прилета, сообщила пресс-служба Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужба).

"Теперь между Украиной и Литовской Республикой отсутствуют какие-либо ограничения по количеству назначенных перевозчиков, пунктов вылета/прилета и рейсов", - сообщили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, в начале июня в Госавиаслужбе сообщили, что сеть воздушного сообщения между Европой и Украиной пополнилась тремя направлениями в Чехию и Литву. В частности, сеть пунктов прилета/вылета в Литве пополнилась Каунасом и Палангой.

Кроме того, в начале апреля Украина и Польша сняли обоюдные ограничения на полеты между странами, а в конце марта этого года ограничения по количеству полетов для украинских авиакомпаний сняла Италия.

Согласно программе действий правительства на 2016 год, Кабинет министров Украины намерен до конца года подписать Соглашения об совместном авиационном пространстве ("открытом небе") между Украиной и Европейским Союзом.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением уполномочил министра инфраструктуры Андрея Пивоварского подписать Соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве ("открытом небе").

Руководство Мининфраструктуры неоднократно заявляло, что соглашение будет подписано до конца 2015 года. По словам Пивоварского, подписание данного соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в этом направлении. Вопрос определения этой территории обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

Также в январе текущего года вступило в силу подписанное в июле 2015 года Соглашение о совместном авиационном пространстве ("открытом небе") между Украиной и США.