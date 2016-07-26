Бальчун представил план развития "Укрзализныци"

Руководство акционерной компании "Укрзализныця" вчера, 25 июля, представило Министерству инфраструктуры детальный план развития компании на ближайшее будущее.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава компании Войцех Бальчун.

"Вчера (25 июля - УНИАН) в течение трех часов правление "Укрзализныци" представляло в Министерстве инфраструктуры детальный план действий. Он касается всех сфер деятельности и определяет краткосрочные цели по восстановлению нормальной деятельности компании. В нашем плане описание нескольких сотен различных мероприятий", - написал он.

По словам Бальчуна, главной целью руководства компании в течение ближайших шести месяцев будет борьба с коррупцией, в частности, путем внедрения прозрачных тендерных процедур.

Кроме того, руководство компании намерено уделить внимание изменениям в пассажирских перевозках, подготовке к модернизации подвижного состава, запуску новых направлений и улучшению сервиса для пассажиров.

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"От элементарной чистоты поездов - к существенному повышению качества обслуживания путешественников. В общем подготовлены и в ближайшее время начнут внедряться принципы плана восстановления нормальной деятельности в сфере пассажирских перевозок", - отметил Бальчун.

Также, по его словам, будет проведена работа и в грузовых перевозках, в частности, с непрозрачным распределением вагонов.

"В ближайшие месяцы мы введем пилотную компьютерную систему, которая автоматически будет распределять вагоны между клиентами, сделает невозможным произвол чиновников", - написал Бальчун, отметив, что компания также проведет проверку тарифной политики.

Также в планах руководства "Укрзализныци" в ближайшие годы создать международную марку «UZ Cargo International».

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"Надо сделать много вещей. Для этого у нас есть продуманный план, который станет основой всех действий на ближайшие месяцы. Реализуя эти и другие проекты, мы будем держать общественность в курсе", - резюмировал Бальчун.

В свою очередь, комментируя сообщение Бальчуна, министр инфраструктуры Владимир Омелян добавил, что после того, как план развития "Уукрзализныци" будет доработан, он будет представлен общественности.

Как сообща УНИАН, в начале июня Мининфраструктуры подписало контракт с главой правления "Укрзализныци" Бальчуном. 1 июня Кабинет министров Украины изменил кадровый состав правления «Укрзализныци» и одобрил подписание контракта с избранным 20 апреля главой компании поляком Войцехом Бальчуном, который в 2008-2013 годах возглавлял правление железнодорожной компании Польши - PKP Cargo и трансформировал почти обанкротившегося государственного перевозчика в финансово здоровую компанию.

Кабмин своим решением вывел из состава правления компании Оксану Марину, Штефана Хофсаесса и Евгения Кравцова, назначив вместо них новых членов правления.

Позже, решением правительства состав правления Публичной акционерной компании «Укрзализныця» был расширен до девяти человек и назначены новые члены правления Андрей Галущак, Александр Скрипинский и гражданин Польши Иренеуш Василевски.